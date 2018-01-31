Гройсман настаивает на необходимости создания СФР

Для этого нужно создать Службу финансовых расследований. Такое мнение в среду, 31 января, во время заседания Кабинета министров высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства подчеркнул необходимость ликвидации полномочия Службы безопасности Украины, Национальной полиции, налоговой полиции, прокуратуры в сфере предпринимательства и бизнеса. Чтобы эти органы не имели права приходить к предпринимателям и их проверять, - сказал Гройсман, добавив, что нужно создать интеллектуальную службу, Службу финансовых расследований.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман призвал министров прекратит неправомерные проверки бизнеса. Согласно словам премьер-министра Украины, в данный момент такая проверка создает огромные проблемы в сфере экономики.

Таким образом, все те, кто мешает развиваться бизнесу, являются врагами. Украинское правительство ни в коем случае не будет с этим мириться. Примечательно, что президент Украины Петр Порошенко полностью поддержал мнение Гройсмана.