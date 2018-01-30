12:58 30.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине с 1 апреля подорожает электроэнергия

Национальная комиссия в сфере регулирования энергетики и коммунальных услуг с 1 апреля увеличит тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии.

В Украине с 1 апреля подорожает электроэнергия

Соответствующее постановление комиссии опубликовано в официальном правительственном издании "Урядовый курьер".

В частности, тариф в сфере распределения электроэнергии для ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" вырастет на 103 процента. Тариф ПАО "Киевэнерго" на поставку и распределения электроэнергии повышен на 35-90 процентов в зависимости от класса потребления.

У большинства других компаний облэнерго тарифы вырастут в пределах 20%. Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является ООО "Энергия-Новояворовск".

Основными факторами пересмотра тарифов в НКРЭКУ называют рост операционных расходов и увеличение фонда зарплаты в облэнерго.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует основать специальный газовый хаб.

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