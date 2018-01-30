В Турции хотят повысить акцизы на алкоголь

Об этом сообщает турецкое информационное телевиденье NTV.

Как отмечается, с первого января 2018 года специальный потребительский налог на всю алкогольную продукцию увеличился, по меньшей мере, на 7,1%. При этом налоговые ставки на табачные изделия и сигареты вовсе не изменились.

По мнению экспертов, увеличение налога добавит как минимум 3% к стоимости готовой розничной продукции.

Кстати, в украинком государстве пересмотр акциза на алкоголь в текущем году пока не предусмотрен. Соответствующую инициативу Кабинета министров не поддержала Верховная Рада.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с нового года в Латвии в рамках налоговой реформы вступают в силу изменения ставок акцизного налога. В результате чего в стране повышаются цены на топливо.