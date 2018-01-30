12:59 30.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В НБУ рассказали о доле мошеннических операций в безналичных расчетах

В 2017 году на один миллион безналичных операций приходилось 25 мошеннических.

В НБУ рассказали о доле мошеннических операций в безналичных расчетах

В денежном выражении доля мошеннических операций составляла 77 гривен на миллион гривен потраченных на различные расчеты.

Об этом во вторник, 30 января, во время пресс-брифинга посвященного противодействию кибермошенничеству с платежными инструментами в Украине сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александр Яблунивский. По его словам, в прошлом году этот показатель уменьшился со сто гривен по сравнению с 2016 годом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины будет вмешиваться в ситуацию с обвалом гривны, если на это будут весомые причины. Украина несколько лет назад перешла на гибкий курс, однако это не означает, что Нацбанк никак не реагирует на существенное колебание гривны, - пояснили в НБУ.

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