В НБУ рассказали о доле мошеннических операций в безналичных расчетах

В денежном выражении доля мошеннических операций составляла 77 гривен на миллион гривен потраченных на различные расчеты.

Об этом во вторник, 30 января, во время пресс-брифинга посвященного противодействию кибермошенничеству с платежными инструментами в Украине сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александр Яблунивский. По его словам, в прошлом году этот показатель уменьшился со сто гривен по сравнению с 2016 годом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины будет вмешиваться в ситуацию с обвалом гривны, если на это будут весомые причины. Украина несколько лет назад перешла на гибкий курс, однако это не означает, что Нацбанк никак не реагирует на существенное колебание гривны, - пояснили в НБУ.