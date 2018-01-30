В НБУ назвали условия для вмешательства в ситуацию с обвалом гривны

Украина несколько лет назад перешла на гибкий курс, однако это не означает, что Нацбанк никак не реагирует на существенное колебание гривны. Об этом во вторник, 30 января, в интервью газете "Сегодня" рассказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

По его словам, если регулятор видит, что цены на основные экспортные товары достаточно высокие, ситуация с экономикой нормальная, фундаментальных причин для девальвации нет, то вмешиваться в ситуацию не буде. Если же кто-то хочет побежать и купить доллары перед Новым годом, и курс растет на десять копеек, зачем Нацбанку тратить свои резервы. НБУ проводит валютные интервенции, только когда есть какие-то весомые причины для этого, - пояснил Сологуб, добавив, что НБУ не может ввести политику обязательного реагирования на рост курса доллара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке. Соответствующее решение утверждено постановлением "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" №7 от 25 января 2018 года. Документ вступает в силу 27 января 2018 года.