В НБУ назвали условия для вмешательства в ситуацию с обвалом гривны

Национальный банк Украины будет вмешиваться в ситуацию с обвалом гривны, если на это будут весомые причины.
Украина несколько лет назад перешла на гибкий курс, однако это не означает, что Нацбанк никак не реагирует на существенное колебание гривны. Об этом во вторник, 30 января, в интервью газете "Сегодня" рассказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.
По его словам, если регулятор видит, что цены на основные экспортные товары достаточно высокие, ситуация с экономикой нормальная, фундаментальных причин для девальвации нет, то вмешиваться в ситуацию не буде. Если же кто-то хочет побежать и купить доллары перед Новым годом, и курс растет на десять копеек, зачем Нацбанку тратить свои резервы. НБУ проводит валютные интервенции, только когда есть какие-то весомые причины для этого, - пояснил Сологуб, добавив, что НБУ не может ввести политику обязательного реагирования на рост курса доллара.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке. Соответствующее решение утверждено постановлением "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" №7 от 25 января 2018 года. Документ вступает в силу 27 января 2018 года.