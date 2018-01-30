США опубликовали "кремлевский доклад" с именами 210 человек из окружения Путина - ФОТО

Документ передан Конгрессу. В нем размещены именами 210 представителей окружения президента России Владимира Путина, которые подлежат санкциям.

Как сообщает Bloomberg, в не засекреченную часть "кремлевского доклада" вошли и другие представители администрации Кремля. Всего в нем 114 чиновников и руководителей российских государственных компаний, а также 96 представителей бизнеса, которых Министерство финансов Штатов называет олигархами.

При этом список разделен на четыре раздела - "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи".

Среди представителей Кремля, которые попали в список - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава администрации президента РФ Андрей Вайно, а также помощник Путина Владислав Сурков.

В списке также указаны премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьеры Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, в "кремлевский доклад" попали олигархи Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Елена Батурина, братья Ананьевы, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Филарет Гальчев, Роман Авдеев, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Игорь Кесаев, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Владимир Лисин, Зиявудин Магомедов, Искандер Махмудов, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер, Борис Минц, Алексей Мордашов, Год Нисанов, Михаил Прохоров, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Кирилл Шамалов, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Аркадий Волож, Владимир Евтушенков.

В приложении к докладу, которое останется засекреченным, могут быть включены лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц.

Отдельной частью доклада является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более двух миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начиная с сегодняшнего дня, вторника, 30 января, Соединенные Штаты Америки начинают вводить санкции против России в рамках закона О противодействии противникам Америки. Об этом заявили в Госдепартаменте США. При этом в ведомстве пояснили, что новые санкции будут адресованы иностранным структурам, ведущим бизнес с оборонным сектором и разведкой России.