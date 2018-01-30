Получить транш МВФ в первом квартале уже нереально - НБУ

Такое мнение во вторник, 30 января, в интервью газете "Сегодня" высказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. По его словам, сейчас говорить о первом квартале – уже не реалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьезные процедуры.

При этом, в целом перспективы сотрудничества прогнозировать достаточно сложно. Потому что все зависит от того, будут ли приняты законы, – пояснил Сологуб, добавив, что сотрудничество Украины с Фондом остается крайне важным для экономики.

Передышка по выплате внешних долгов, которую Украина получила после проведения реструктуризации, заканчивается скоро. И чтобы обеспечить беспроблемное прохождение через период пиковых внешних выплат и при этом продолжать генерировать экономический рост, нужны внешние поступления. И это не только деньги от Международного валютного фонда. Деньги МВФ являются "знаком качества" для других международных доноров, для частных инвесторов, – пояснил Сологуб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко заявил, что Украина выполнила 80% требований Фонда, а потому транш МВФ может поступить в страну уже в апреле 2018 года. В целом же Нацбанк ожидает поступления в Украину около 2 млрд долларов от МВФ в этом году.