11:41 30.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Биткоин резко упал в цене - ФОТО

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин падает в цене. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Биткоин резко упал в цене - ФОТО

Примечательно, что биткоин подешевел на 1,79 процента, до 11 138 долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта падала в цене на 3,27%, до 10 990 долларов, на GDAX – на 1,35%, до 10 950 долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 1,83%, до 10 950 долларов.

Другие популярные криптовалюты также демонстрируют негативную динамику.

При этом капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 559 млрд долларов. На долю биткоина приходится 33,5 процента всего рынка.

Таким образом трейдеры реагируют на сообщение об ужесточении контроля над рынком цифровых валют после кражи с японской криптовалютной биржи Coincheck.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin поднялся за сутки почти на 10 процентов — до 15 551 долларов.

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