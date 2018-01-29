Запасы угля в Украине за неделю снизились на 10 процентов

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

В свою очередь, за этот период запасы углей антрацитовой группы уменьшились на 12,7 процентов – до 659,8 тысяч тонн, газовой группы – на 7,8 процентов, до 854,6 тыс. тонн.

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей Украины за неделю снизились на 1,4% – до 254,2 тыс. тонн. При этом, запасы антрацита на утро 29 января ниже показателя 22 января на 0,6% – до 188,2 тыс. тонн, газовой группы – на 3,5% , до 66 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик глубоко убежден, что наше государство вообще не испытывает дефицит угля газовой группы, а потребление антрацита сокращено вдвое.