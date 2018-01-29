12:37 29.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинское правительство выплатило 2,8 млрд гривен помощи переселенцам

Кабинет министров Украины на заседании постановило выплатить денежную помощь за 2017 год внутренне перемещенным лицам на сумму почти в 2,8 млрд грн.

Украинское правительство выплатило 2,8 млрд гривен помощи переселенцам

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что сумма ежемесячной помощи для пенсионеров и детей увеличена с 884 грн до 1 тыс. грн.

При этом максимальную сумму помощи на семью, которая ранее составляла 2,4 тыс. грн, увеличили до 3 тыс. грн. В частности, для семей с людьми с инвалидностью 3,4 тыс. грн, а для многодетных семей – 5 тыс. грн.

Кстати, ранее эти средства выделялись для покрытия расходов на проживание и на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров принял постановление, которым повышается размер ежемесячной адресной помощи для переселенцев

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