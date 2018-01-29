14:35 29.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Пенсии на оккупированных территориях будут выплачивать после ввода миротворцев, – Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что выплата пенсий жителям на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей может начаться после введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.

Пенсии на оккупированных территориях будут выплачивать после ввода миротворцев, – Рева

По его словам, все украинцы должны и имеют на это право получать пенсию. Право на социальную защиту обеспечивают органы социальной защиты и Пенсионный фонд. В таком случае, если введут миротворцев наверное, это возможно.

Рева напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признана оккупантом.

На момент начала агрессии России на неподконтрольной в настоящее время части Донбасса проживало 1,1 млн пенсионеров, из которых сейчас примерно 530 тыс. получают украинские пенсии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на неподконтрольных территориях, будут обязательно выполняться.

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