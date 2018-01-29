12:59 29.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100185240:Polishuk

НАБУ проводит в Одессе обыски и задержания, - Сытник

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в понедельник утром, 29 января, пришли с обысками в некоторые государственные предприятия Одессы.

НАБУ проводит в Одессе обыски и задержания, - Сытник

Проводятся также задержания. При этом, как сообщил во время пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник, обыски связаны с хищениями на государственном предприятии сотней миллионов.

Сейчас, буквально, выехала группа в Одессу, 70 сотрудников, проводится большое количество обысков. Уже задержаны десять человек, пояснил он, добавив, что это по одному из государственных предприятий, где убытки начисляют несколько сотен миллионов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в квартиру заместителя главы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой.

Поделиться
Читайте также:
 
В Индии автобус свалился в реку, десятки погибших Цена дизтоплива в крупных сетях превысила 30 гривен за литр Доллар в обменниках потерялось 29 копеек НАЗК перевірить київського суддю
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив