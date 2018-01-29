НАБУ проводит в Одессе обыски и задержания, - Сытник

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в понедельник утром, 29 января, пришли с обысками в некоторые государственные предприятия Одессы.
Проводятся также задержания. При этом, как сообщил во время пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник, обыски связаны с хищениями на государственном предприятии сотней миллионов.
Сейчас, буквально, выехала группа в Одессу, 70 сотрудников, проводится большое количество обысков. Уже задержаны десять человек, пояснил он, добавив, что это по одному из государственных предприятий, где убытки начисляют несколько сотен миллионов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в квартиру заместителя главы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой.