НАБУ проводит в Одессе обыски и задержания, - Сытник

Проводятся также задержания. При этом, как сообщил во время пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник, обыски связаны с хищениями на государственном предприятии сотней миллионов.

Сейчас, буквально, выехала группа в Одессу, 70 сотрудников, проводится большое количество обысков. Уже задержаны десять человек, пояснил он, добавив, что это по одному из государственных предприятий, где убытки начисляют несколько сотен миллионов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в квартиру заместителя главы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой.