Минимальную зарплату повысят до 4,2 тыс. гривен, если будут резервы, - Рева

Кстати, это поручение президента Петра Порошенко, утверждает Рева в интервью "Обозревателю".

"Глава украинского государства сказал об этом публично. Его все сразу же начали критиковать. Но президент назвал правильную цифру, потому что должна быть привязка к реальному прожиточному минимуму", - заявил Рева, отвечая на вопрос о том, удастся ли в 2018 году повысить минимальную зарплату до 4,2 тыс. гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", реальная заработная плата в Украине в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2016 года увеличилась на 17,3 процента, по сравнению с августом 2017 года – на 1,3 процента.