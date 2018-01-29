13:54 29.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100185241:labazovych

Минимальную зарплату повысят до 4,2 тыс. гривен, если будут резервы, - Рева

Украинский министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в нашей стране в текущем году минимальную зарплату могут повысить до 4,2 тыс. гривен. Однако заработная плата может подняться только в том случае, если будут резервы.

Минимальную зарплату повысят до 4,2 тыс. гривен, если будут резервы, - Рева

Кстати, это поручение президента Петра Порошенко, утверждает Рева в интервью "Обозревателю".

"Глава украинского государства сказал об этом публично. Его все сразу же начали критиковать. Но президент назвал правильную цифру, потому что должна быть привязка к реальному прожиточному минимуму", - заявил Рева, отвечая на вопрос о том, удастся ли в 2018 году повысить минимальную зарплату до 4,2 тыс. гривен. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", реальная заработная плата в Украине в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2016 года увеличилась на 17,3 процента, по сравнению с августом 2017 года – на 1,3 процента. 

Поделиться
Читайте также:
 
НАБУ проводит в Одессе обыски и задержания, - Сытник В Индии автобус свалился в реку, десятки погибших Цена дизтоплива в крупных сетях превысила 30 гривен за литр Доллар в обменниках потерялось 29 копеек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив