15:54 29.01.2018 | Экономика | Новости
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Грузия с 2018 года не планирует покупать газ у России

Заместитель министра экономики Георгий Чиковани заявил, что Грузия с 2018 года не планирует покупать газ у России, потому что всю потребность в этом виде топлива покрывает Азербайджан. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Грузия с 2018 года не планирует покупать газ у России

По словам замминистра, сейчас Грузии не нужен российский газ, поскольку вполне хватает азербайджанского.

Cогласно договору между "Газмпромом" и грузинским правительством, за транзит газа в Армению в прошлом году платили частично деньгами и частично сырьем.

Чиковани также отметил, что с 2018 года оплата будет производиться только деньгами. Ранее от транзита российского газа в Армению Грузии причиталось 10 процентов от общего объема его транспортировки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальная компания "Нафтогаз" в этом году, выполняя решения Стокгольмского арбитража, начнет покупать газ у российского "Газпром". Вместе с тем закупки будут производится по сниженной цене.

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