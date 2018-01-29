Доллар в обменниках потерялось 29 копеек

Наличный евро упал на 42 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,40 гривен, а евро можно купить по 35,49 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,65- 28,25, продажи 28,10-28,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,9877, продажи - 28,4070 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 34,15-35,30, продажи - 35,10-35,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 34,7147, продажи - 35,4976 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,970, продажи – 4,950-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,568, продажи 5,119 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 26 января 2018 года, наличный доллар потерял 16 копеек. Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, доллар продавался по 28,69 гривен, а евро можно купить по 35,91 гривен.