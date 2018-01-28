09:24 28.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Установлен официальный курс гривны

Национальный банк Украины сегодня, 28 января установил официальный курс гривны на уровне 28,74 за единицу американской валюты. Об этом передает "Курс Денег".

Установлен официальный курс гривны

Сегодня украинцы смогут обменять валюту по следующему курсу:

- 28,745248 гривен за доллар;

- 35,664229 гривен за евро;

- 0,513960 гривен за российский рубль;

- 40,975470 гривен за фунт стерлинг

Национальный банк Украины намерен изменить систему расчета курса гривны. Постоянное перманентное повышение курса гривны вынуждает сотрудников НБУ перейти на новую систему расчета курс в отношении американского доллара.

На данный момент формирование курса идет как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным всех своих операций по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском пространстве, - пояснил регулятор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Гройсман пояснил причины падения курса гривны.

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