Установлен официальный курс гривны

Сегодня украинцы смогут обменять валюту по следующему курсу:

- 28,745248 гривен за доллар;

- 35,664229 гривен за евро;

- 0,513960 гривен за российский рубль;

- 40,975470 гривен за фунт стерлинг

Национальный банк Украины намерен изменить систему расчета курса гривны. Постоянное перманентное повышение курса гривны вынуждает сотрудников НБУ перейти на новую систему расчета курс в отношении американского доллара.

На данный момент формирование курса идет как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным всех своих операций по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском пространстве, - пояснил регулятор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Гройсман пояснил причины падения курса гривны.