Установлен официальный курс гривны

В обменных пунктах украинцы смогут купить валюту по следующему курсу:

- 28,745248 гривен за доллар;

- 35,664229 гривен за евро;

- 0,513960 гривен за российский рубль;

- 40,975470 гривен за фунт стерлинг

На "черном рынке" средний курс покупки доллара составляет 28,4339, продажи - 28,6935 гривен за доллар. Средний курс покупки евро составляет 35,1240, продажи - 35,9127 гривен за евро. Средний курс покупки рубля составляет 4,616, продажи 5,148 за 10 рублей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", мировой курс американского доллара продолжает падать. Падение курса должно позитивно повлиять на возможности в торговле для США в отношении ее соперников. Подешевение доллара также связывают с нестабильной политической ситуацией в самой стране, где Сенат до сих пор не смог согласовать все пункты бюджета.