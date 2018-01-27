Миссия МВФ может приехать в Украину в феврале, - Данилишин

Национальный банк ожидает приезда миссии Международного валютного фонда в середине следующего месяца. Об этом в пятницу, 26 января, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

При этом он добавил, что дата визита миссии еще не подтверждена.

Вместе с тем, глава Совета НБУ надеется, что так и произойдет. По его словам, в программе, подписанной между Украиной и МВФ, речь шла о том, что пересмотр программы будет происходить ежеквартально. К сожалению, с апреля 2017 года, когда Украина получила миллиард долларов, а отдала более 1,7 миллиардов долларов, мы средства больше не получили, - напомнил Данилишин, добавив, что он надеется, что в мае Украина сможет получить около двух миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сказал в Давосе, что Украина может получить очередной транш Международного валютного фонда в рамках программы на сумму 17,5 миллиардов долларов к апрелю, поскольку страна выполнила 80% своих обязательств.