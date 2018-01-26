В Минобразования рассказали, из чего будет состоять повышение зарплат учителям

При этом на 10% роста зарплаты произошел для всех бюджетников и дополнительно произошло увеличение должностного оклада учителей еще на 10%. Об этом в пятницу утром, 26 января, рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Вместе с тем 11 января было принято постановление правительства о повышении предельного размера надбавки за престижность труда: минимальный порог надбавки с 1% поднят до 5%, а максимальный - с 20% до 30%.

При этом для учителей начальной школы, которые учат детей согласно реформе Новой украинской школы, а также учителям украинского языка в школе с языком обучения национальных меньшинств минимальная надбавка за престижность будет составлять 20%, - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве заверили, что все документы, которые регламентируют соответствующее увеличение, уже вступили в силу.

Напомним, 11 января Кабинет министров Украины повысил должностные оклады учителей на один разряд, что, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, подразумевает повышение зарплат на 25%, или в среднем на 1,5 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что зарплаты педагогических работников в 2017 году были повышены на 50%, с 2018 года - еще на 25%, а в 2019 году их планируется повысить еще на 25%.