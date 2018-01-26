В этом отопительном сезоне повышения цены на газ не будет, - Гройсман

Такое заявление глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Гройсмана, новая формула ценообразования на газ должна учитывать социальную составляющую.

"Меня интересует не только формула, но и чтобы люди были защищены. Один элемент без другого работать не будет. Должны компенсировать изменение цены социальной защитой населения", - отметил глава Кабмина.

В связи с этим, Украина предложит Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля 2018 года. Ожидается, что Украина получит следующий транш от своего главного кредитора Международного валютного фонда не позже июля месяца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна более двух лет не покупает газ в Российской Федерации. Поэтому, голубое топливо не должно быть оружием в российских руках.