Украина в 2018 году должна выплатить половину внешних долгов

Сообщается, что для страны очень важным фактором в новом году будет сохранением макрофинансовой устойчивости перед кредиторами, необходимо показать результативность использование предоставленных стране финансов для получение очередного транша о МВФ. Дальнейшее сотрудничество с МВФ позволит сохранить доступ к официальному финансированию с других источников на мировых рынках.

Сейчас основным риском, которые понижает кредитодоступность для Украины является временное торможение структурных реформ, особенно это касается создания антикоррупционного суда и принятия земельной реформы. Это может грозить ухудшением условий доступа на международные финансовые рынки, а Украина на данный момент не может отказаться от внених источников вливаний валюты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в национальном банке Украины не готовы назвать точную дату для получения очередного транша от Международного валютного фонда.