05:00 26.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина в 2018 году должна выплатить половину внешних долгов

Украина до 2020 года должна погасить все задолженности перед внешними кредиторами. Об этом передает пресс-служба Нацбанка.

Украина в 2018 году должна выплатить половину внешних долгов

Сообщается, что для страны очень важным фактором в новом году будет сохранением макрофинансовой устойчивости перед кредиторами, необходимо показать результативность использование предоставленных стране финансов для получение очередного транша о МВФ. Дальнейшее сотрудничество с МВФ позволит сохранить доступ к официальному финансированию с других источников на мировых рынках.

Сейчас основным риском, которые понижает кредитодоступность для Украины является временное торможение структурных реформ, особенно это касается создания антикоррупционного суда и принятия земельной реформы. Это может грозить ухудшением условий доступа на международные финансовые рынки, а Украина на данный момент не может отказаться от внених источников вливаний валюты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в национальном банке Украины не готовы назвать точную дату для получения очередного транша от Международного валютного фонда.  

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