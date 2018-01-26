19:54 26.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина не включала Эстонию в перечень оффшорных зон

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что его команда не включила Эстонию в перечень оффшорных территорий. Поэтому, Национальный банк Украины не будет осуществлять углубленный анализ эстонских компаний.

Украина не включала Эстонию в перечень оффшорных зон

Соответствующие заявление глава Кабмина сделал во время телефонного разговора с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом.

Как заверил украинский премьер, документ по переченью государств является предотвращением как размыванию налоговой базы, так и выведению прибыли из-под налогообложения.

В свою очередь действие указанного Перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операции в налоговые органы Украины. При этом ГФС в соответствии с поданными отчетами должны определять рискованные операции, которые могут подлежать дополнительному контролю. В частности, как это действует во всем мире.

"Эстонию было включено в Перечень, как страну, в которой ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за конфликтов в законодательстве государство Эстинои и Латвии оказались в списке оффшорных зон Украины. 

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