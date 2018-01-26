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Суд Британии отложил вынесение решения в долговом споре между Украиной и РФ

Апелляционный суд Англии по итогам пятидневного рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на сумму в три миллиарда долларов, постановил отложить вынесение окончательного решения.

Суд Британии отложил вынесение решения в долговом споре между Украиной и РФ

Об этом в пятницу, 26 января, сообщает Министерства финансов Украины. Согласно сообщени. Опубликованному на сайте ведомства, сегодня суд Англии завершил слушания.

О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения.

Вместе с тем Минфин подчеркнул, что Украина доверяет английскому судопроизводству и, как и прежде, уверена в достижении положительного результата в судебном процессе.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, 17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

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