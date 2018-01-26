США расширили санкции против России

Санационные меры усилены из-за вмешательства России в конфликт на Донбассе.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США, в черном списке оказались более 20 человек.

В частности в него помещен заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и глава компании "Технопромэкспорт" ​Сергей Топор-Гилка. Также под санкции попало несколько дочерних компаний "Сургутнефтегаз".

Всего в списке оказался 21 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что санкции против России не сработали.

По его мнению, санкции будут наносить стране вред со временем и заставят власти России выполнять Минские соглашения.