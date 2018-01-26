13:35 26.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Совет НБУ раскритиковал повышение учетной ставки

Совет Национального банка Украины резко раскритиковал решение Нацбанка о повышении учетной ставки до 16% годовых, принятого в четверг, 25 января.

Совет НБУ раскритиковал повышение учетной ставки

По мнению членов Совета такая мера будет сдерживать рост ВВП. Как написал сегодня утром на своей странице в Facebook глава совета Богдан Данилишин, решение правления банка Украины о повышении учетной ставки будет иметь преимущественно негативные последствия для экономического роста и ценовой стабильности.

Кроме повышение учетной ставки повлечет за собой повышение и других ставок, в том числе по депозитным сертификатам, в результате чего расходы НБУ по обслуживанию этих сертификатов вырастут, что, в свою очередь, приведет к снижению объема прибыли, подлежащей перечислению в государственный бюджет, - уверен Данилишин.

Он также отметил, что результатом решения НБУ станет снижение спроса на кредиты со стороны предприятий этого сектора, а также перенос увеличения затрат на выплату процентов по кредитам на стоимость товаров и услуг в рознице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых с 14,5%. Регулятор мотивировал свое решение тем, что такая мера поможет снизить инфляционные риски.

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