07:45 26.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Следующий транш от МВФ ожидается в апреле, - Порошенко

Очередного транша от Международного валютного фонда Украина ожидает к апрелю.

Следующий транш от МВФ ожидается в апреле, - Порошенко

Сумма, которую должна получить страны составит 17,5 миллиардов долларов. Украина выполнила 80% своих обязательств перед Фондом.

Об этом в четверг вечером, 25 января, в Давосе в интервью Bloomberg, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он также пояснил, что миссия МВФ, скорее всего будет в Украине к апрелю, а затем и следующий транш. Украина, правительство и народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ, - сказал Порошенко.

Вместе с тем, по его словам, МВФ ожидает от Украины, кроме создания антикоррупционного суда, повышение цен на природный газ в домашних хозяйствах. Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ, - отметил Порошенко, не уточнив подробностей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Украина рассчитывает выполнить все условия Международного валютного фонда для получения очередного транша макрофинансовой помощи до мая текущего года.

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