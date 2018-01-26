ООН запустила кампанию по сбору средств для гуманитарных проектов в Ливии

Отмечается, что сегодня кампанию по сбору средств для Ливии запустила координатор гуманитарной помощи ООН в этой стране Мария Рибейро.

По ее словам, в поддержке нуждаются 940 тыс. ливийцев, а запрошенная сумма рассчитана на 71 проект, который будут осуществлять 22 организации.

Речь идет о помощи вынужденным переселенцам, людям, которые возвращаются в свои дома, а также другим представителям наиболее уязвимых слоев населения Ливии.

План гуманитарного реагирования для Ливии предусматривает оказание чрезвычайной помощи, долгосрочной поддержки наиболее уязвимых слоев населения, а также содействие в области образования и здравоохранения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи из-за нового проведения испытаний баллистических ракет.