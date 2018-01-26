09:59 26.01.2018 | Экономика | Новости
100185041:nastya

ООН запустила кампанию по сбору средств для гуманитарных проектов в Ливии

Организация Объединенных Наций призывает страны-доноры выделить 313 млн долларов на гуманитарные операции в Ливии в 2018 году. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

ООН запустила кампанию по сбору средств для гуманитарных проектов в Ливии

Отмечается, что сегодня кампанию по сбору средств для Ливии запустила координатор гуманитарной помощи ООН в этой стране Мария Рибейро.

По ее словам, в поддержке нуждаются 940 тыс. ливийцев, а запрошенная сумма рассчитана на 71 проект, который будут осуществлять 22 организации.

Речь идет о помощи вынужденным переселенцам, людям, которые возвращаются в свои дома, а также другим представителям наиболее уязвимых слоев населения Ливии.

План гуманитарного реагирования для Ливии предусматривает оказание чрезвычайной помощи, долгосрочной поддержки наиболее уязвимых слоев населения, а также содействие в области образования и здравоохранения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи из-за нового проведения испытаний баллистических ракет.

Поделиться
Читайте также:
 
Свитолина и Цуренко не будут участвовать в турнире Taiwan Open На разминирование Донбасса уйдут десятилетия - Госдеп Ушел из жизни известный автор хорроров Джек Кетчам НБУ не видит повода для валютных ограничений, - Смолий
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив