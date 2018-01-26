Нацбанк на пятницу немного укрепил гривну

100 долл - 2874,5248 грн;

100 евро - 3566,4229 грн;

10 российских рублей - 5,1396 грн.

При этом регулятор установил на 26 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1252.219173;

Серебро - 16.191661;

Платина - 938.967987;

Палладий - 1015.675031.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 26 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2886,5367 грн;

100 евро - 3565,4501 грн;

10 российских рублей - 5,1190 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.