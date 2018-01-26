Нацбанк на пятницу немного укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на 26 января установил курс украинской гривны на уровне 28,74 в отношении американского доллара.
100 долл - 2874,5248 грн;
100 евро - 3566,4229 грн;
10 российских рублей - 5,1396 грн.
При этом регулятор установил на 26 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1252.219173;
Серебро - 16.191661;
Платина - 938.967987;
Палладий - 1015.675031.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 26 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2886,5367 грн;
100 евро - 3565,4501 грн;
10 российских рублей - 5,1190 грн.
Как сообщал УРА-Информ, 25 января Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.
Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.