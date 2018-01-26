Лукашенко решил отменить налог на тунеядство

Президент страны Александр Лукашенко решил отметил, свой указ, согласно которому все трудоспособные граждане республики, не работающие и не платящие налогов, должны ежегодно выплачивать сбор в размере около 250 долларов. Соответствующий декрет глава государства подписал в пятницу утром, 26 января.

Как сказано на официальном сайте президента Беларуси, в новый Декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

При этом в документе уточняется, что с 1 января 2019 года неработающие граждане будут в полном объеме оплачивать субсидируемые государством услуги, но могут быть освобождены от этого при трудной жизненной ситуации.

Наопмнм, в августе 2017 года Лукашенко заявил, что необходимо заставить работать 300 тысяч граждан страны.

Как сообщал УРА-Информ, налог на тунеядцев был подписан Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов.