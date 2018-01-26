Гривна на межбанке в пятницу ускорила динамику на укрепление

В предыдущий рабочий день межбанк закрылся на уровне 28,685 гривен за доллар. По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривны к окончанию торгов составили 28,475-28,5 гривен за доллар.

Вместе с тем Национальный банк Украины в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривны на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 28,5486 гривен за доллар с 28,7452 гривен за доллар.

При этом торговый оборот составил 416,88 миллионов долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 339,08 миллионов долларов.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на 26 января установил курс украинской гривны на уровне 28,74 в отношении американского доллара.

100 долл - 2874,5248 грн;

100 евро - 3566,4229 грн;

10 российских рублей - 5,1396 грн.