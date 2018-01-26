Экспорт аграрной продукции Украины вырос вдвое

Такие сведения сообщаться на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что на сегодня в общем объеме внешней торговли аграрной и пищевой продукцией доля экспорта составляет 79,4 процента.

По словам замминистра, весь внешнеторговый оборот аграрной продукции за прошлый год составил 22, 6 млрд долларов. Наибольше продукции экспортируется в страны Азии - 42,6%, Европейский союз - 32,4%, Африканские страны - 14,2%, СНГ - 7,6%, США - 0,4% и другие страны - 2,8%.

Трофимцева также добавила, что за прошедший год значительно выросли поставки украинских переработанных и пищевых товаров. Больше всего экспортируют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1%, а третье - семена масличных культур -11,3%.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинские производители за прошлый год экспортировали 598,7 тыс. т сахара, что на 29% больше, чем за 2016 год. Соответствующие заявление сделала руководитель аналитического отдела НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутыло.