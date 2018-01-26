НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2018 год

По мнению регулятора инфляционное давление будет обусловлено рядом факторов. При этом, как сказано на веб-сайте центробанка, среди прочего это повышение цен на сырые продукты, который наблюдался в 2017 году и прежде всего на мяса и молока, на цены продуктов с высокой степенью обработки, рост доходов населения и, соответственно, потребительского спроса на фоне повышения социальных стандартов и заработной платы в частном секторе, а также повышение внешней уязвимости экономики Украины из-за промедления в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

В то же время Нацбанк отмечает, что потребительская инфляция в 2018-2020 годах будет постепенно снижаться и достигнет целевого уровня в середине 2019 года.

Это случится из-за жесткой монетарной политики, увеличения предложения продуктов питания и замедления импортируемой инфляции.

В связи с чем будут снижаться как темпы роста цен сырых продовольственных товаров, так и базовая инфляция, которая существенно от них зависит, - уверены в НБУ, добавив, что

по из оценкам инфляция к концу 2019 года составит 5,8% и в 2020 году замедлится до 5%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 25 января, Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых.

По мнению регулятора, такая жесткая монетарная политика будет только способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.