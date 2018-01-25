В 2020 году дефицит платежного баланса Украины достигнет 3%

Об этом передает РБК-Украина.

По словам Смолого, рост импорта будет обусловлен повышением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. Поэтому, в 2019-2020 годах роль экспорта в экономическом росте постепенно усилится. В частности, благодаря благоприятным условиям торговли и расширению доступа на внешние рынки.

Также рост экспорта будет поддерживать развитие производства в отдельных отраслях промышленности, которые в 2017 году потеряли доступ к продукции предприятий с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", платежный баланс Украины в ноябре 2017 года сведен с профицитом в 491 миллиардов долларов. Это в 3,2 раза больше, чем в октябре 2017 года. Тогда профицит составлял 155 миллионов долларов.