16:55 25.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2020 году дефицит платежного баланса Украины достигнет 3%

Исполняющий обязанности председателя Национального банка Яков Смолий заявил, что в 2019-2020 годах дефицит текущего счета сохранится на уровне 3%.

В 2020 году дефицит платежного баланса Украины достигнет 3%

Об этом передает РБК-Украина.

По словам Смолого, рост импорта будет обусловлен повышением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. Поэтому, в 2019-2020 годах роль экспорта в экономическом росте постепенно усилится. В частности, благодаря благоприятным условиям торговли и расширению доступа на внешние рынки.

Также рост экспорта будет поддерживать развитие производства в отдельных отраслях промышленности, которые в 2017 году потеряли доступ к продукции предприятий с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", платежный баланс Украины в ноябре 2017 года сведен с профицитом в 491 миллиардов долларов. Это в 3,2 раза больше, чем в октябре 2017 года. Тогда профицит составлял 155 миллионов долларов.

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