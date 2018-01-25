Украина намерена выполнить условия МВФ до мая, - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что наша страна рассчитывает выполнить все условия Международного валютного фонда для получения очередного транша макрофинансовой помощи до мая 2018 года.
Соответствующие заявление он сделал в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе.
По словам Данилюка, Украина должна выполнить некоторые обязательства в рамках расширенного макроэкономического финансирования. В первую очередь, это является принятие Верховной Радой закона об антикоррупционном суде.
Также не менее важным условием является назначение нового главы Национального банка Украины, напомнил украинский министр.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Министерство внутренних дел Украины запретило своим сотрудникам использовать служебные автомобили в личных целях. Ведомство будет проводить служебные расследования по таким фактам.