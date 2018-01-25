Украина намерена выполнить условия МВФ до мая, - Данилюк

Соответствующие заявление он сделал в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе.

По словам Данилюка, Украина должна выполнить некоторые обязательства в рамках расширенного макроэкономического финансирования. В первую очередь, это является принятие Верховной Радой закона об антикоррупционном суде.

Также не менее важным условием является назначение нового главы Национального банка Украины, напомнил украинский министр.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Министерство внутренних дел Украины запретило своим сотрудникам использовать служебные автомобили в личных целях. Ведомство будет проводить служебные расследования по таким фактам.