Суд Лондона продлил арест активов Коломойского и Боголюбова

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "ПриватБанка". Согласно сообщению, суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более 2,5 миллиарждов долларов до очередного указа суда.

Кроме того, добавили в пресс-службе, суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Напомним, 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.

Как сообщал УРА-Информ, "ПриватБанк" начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.