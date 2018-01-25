Суд Лондона продлил арест активов Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Лондона во время заседания, которое состоялось в пятницу, 19 января 2018 года, принял решение продлить арест активов украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "ПриватБанка". Согласно сообщению, суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более 2,5 миллиарждов долларов до очередного указа суда.
Кроме того, добавили в пресс-службе, суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
Напомним, 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.
Как сообщал УРА-Информ, "ПриватБанк" начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.