07:00 25.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100184918:Polishuk

Нацбанк на четверг вновь ослабил курс гривны

Национальный банк Украины установил четверг, 25 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:

Нацбанк на четверг вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2886,5367 грн;

100 евро - 3565,4501 грн;

10 российских рублей - 5,1190 грн.

При этом регулятор установил на 25 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1256.291804;

Серебро - 15.953070;

Платина - 926.186909;

Палладий - 1008.782747.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 25 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2886,4823 грн;

100 евро - 3535,6522 грн;

10 российских рублей - 5,1168 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.

Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступило в силу 15 декабря 2017 года.

Поделиться
Читайте также:
 
Тела погибших в Кабуле украинцев доставлены в Украину - ВИДЕО СБУ задержала за взятку бывшего руководителя инспекции Госгеокадастра Полтавской области - ФОТО, ВИДЕО Порошенко в Давосе встретился с Нетаньяху Порошенко прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив