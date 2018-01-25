12:15 25.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в четверг понизился до 28,85 гривны

В обменных пунктах Украины в четверг, 25 января 2018 года, наличный доллар потерял семь копеек.

Наличный доллар в четверг понизился до 28,85 гривны

Наличные евро набрал 22 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,85 гривен, а евро можно купить по 35,87 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 28,00- 28,70, продажи 28,73-29,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,6179, продажи - 28,8542 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 34,55-35,55, продажи - 35,45-36,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 35,1260, продажи - 35,8665 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 5,020, продажи - 5,000-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,595, продажи 5,217 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а обменных пунктах Украины в среду, 24 января 2018 года, наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,92 гривен, а евро можно было купить по 35,65 гривен за евро.

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