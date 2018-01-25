19:11 25.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Курс гривны может упасть уже в начале весны

Курс национальной валюты может стабилизироваться уже в апреле 2018 года. Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Курс гривны может упасть уже в начале весны

Он утверждает, что постепенной стабилизации курса будет способствовать процесс увеличения экспорта украинской аграрной продукции, а также сезонное повышение спроса не продукцию украинских металлургов. Данилишин подчеркнул, что переговоры с МВФ на счет предоставления очередного транша продолжаются, однако необходимо выполнять дорожную карту по кредитованию.

В вопросе сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках программы расширенной макроэкономической помощи, а также необходимость получения кредитования от Европейского Союза существует определенный интерес для Украины. Ранее Петр Порошенко провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, где стороны договорились налаживать сотрудничество в сфере выполнения Украиной своих обязательств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

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