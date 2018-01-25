Курс американского доллара продолжает падать

По его словам, ведомство прогнозировало такой курс еще в октябре, что не связано с серьезными рисками для Вашингтона. Падение курса должно позитивно повлиять на возможности в торговле для США в отношении ее соперников. Подешевение доллара также связывают с нестабильной политической ситуацией в самой стране, где Сенат до сих пор не смог согласовать все пункты бюджета.

Демократы требовали республиканцев включить в резолюцию мероприятия по защите от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, чего сделано не было. В результате оплата труда сотрудникам федеральных ведомств оказалась под угрозой. Сенаторы по обе стороны лагеря очень жестко раскритиковали текущую работу партийных коалиций в сенате.

Напомним, что вечером, 24 января курс доллара упал до рекордного минимума 2014 года в отношении евро, фунту стерлингов, японской йене, швейцарскому франку, а также австралийскому и канадскому доллару.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальный банк Украины 23 января, на аукционе продал 47,3 миллионов долларов по курсу до 28,86 гривен за доллар.