18:11 25.01.2018 | Экономика | Новости
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Курс американского доллара продолжает падать

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин утверждает, что миру не стоит бояться падения курса американского доллара. Об этом передает Reuters.

Курс американского доллара продолжает падать

По его словам, ведомство прогнозировало такой курс еще в октябре, что не связано с серьезными рисками для Вашингтона. Падение курса должно позитивно повлиять на возможности в торговле для США в отношении ее соперников. Подешевение доллара также связывают с нестабильной политической ситуацией в самой стране, где Сенат до сих пор не смог согласовать все пункты бюджета. 

Демократы требовали республиканцев включить в резолюцию мероприятия по защите от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, чего сделано не было. В результате оплата труда  сотрудникам федеральных ведомств оказалась под угрозой. Сенаторы по обе стороны лагеря очень жестко раскритиковали текущую работу партийных коалиций в сенате.

Напомним, что вечером, 24 января курс доллара упал до рекордного минимума 2014 года в отношении евро, фунту стерлингов, японской йене, швейцарскому франку, а также австралийскому и канадскому доллару.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальный банк Украины 23 января, на аукционе продал 47,3 миллионов долларов по курсу до 28,86 гривен за доллар.

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