Германия инвестировала в Украину более 1,8 млрд долларов - ФОТО

Такие сведения размещены на страничке в Facebook Министерства экономического развития и торговли.

Примечательно, что наиболее популярным направлением для немецких инвестиций в Украину является производство автозапчастей и комплектующих. Так, за год в этом направлении было создано около трех тысяч рабочих мест.

В свою очередь, двусторонняя торговля между Украиной и Германией за предыдущий год выросла на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом общий товарооборот составил почти 6,6 млрд долларов.

Украинский экспорт в Германию вырос на 23,1 процент и составил 1,6 млрд долларов. Наиболее популярными экспортными товарами стали электрические машины, семена и плоды масличных растений, руда, древесина и изделия из металлов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские производители за прошлый год экспортировали 598,7 тыс. т сахара, что на 29% больше, чем за 2016 год.