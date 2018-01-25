08:59 25.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100184943:nastya

Германия инвестировала в Украину более 1,8 млрд долларов - ФОТО

За год в украинскую экономику Германией было инвестировано более 1,8 млрд долларов, из которых 1,1 млрд долларов – это инвестиции в промышленность.

Германия инвестировала в Украину более 1,8 млрд долларов - ФОТО

Такие сведения размещены на страничке в Facebook Министерства экономического развития и торговли.

Примечательно, что наиболее популярным направлением для немецких инвестиций в Украину является производство автозапчастей и комплектующих. Так, за год в этом направлении было создано около трех тысяч рабочих мест.

В свою очередь, двусторонняя торговля между Украиной и Германией за предыдущий год выросла на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом общий товарооборот составил почти 6,6 млрд долларов.

Украинский экспорт в Германию вырос на 23,1 процент и составил 1,6 млрд долларов. Наиболее популярными экспортными товарами стали электрические машины, семена и плоды масличных растений, руда, древесина и изделия из металлов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские производители за прошлый год экспортировали 598,7 тыс. т сахара, что на 29% больше, чем за 2016 год.

Поделиться
Читайте также:
 
Кристин Лагард призывает ускорить украинские реформы Целью миротворческой миссии должно быть выполнение минских договоренностей В среду в зоне АТО ранен один военнослужащий - ВИДЕО Санкции против России пока не сработали, - Волкер
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив