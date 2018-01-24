В Венесуэле впервые за 60 лет остановили крупнейший нефтяной завод

Сегодня были погашены все факельные установки. При этом недавно на предприятии произошел крупный пожар.

Как сообщает El Universal, глава профсоюза венесуэльских нефтяников Иван Фрейтес подтвердил, что завод полностью прекратил свою работу. Еще в понедельник, 22 января, установка каталитического крекинга, "одна из немногих действующих, прекратила работать в рамках запланированного отключения для техобслуживания линии компрессоров, - пояснил он, добавив, что также были остановлены две установки для дистилляции.

Кроме того жители полуострова Парагуана, где находится завод, также сообщили о прекращении работы факельных установок комплекса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, потребительские цены в Венесуэле в декабре 2017 года выросли на 85%. При этом уровень накопленной за год инфляции составил 2616%. Об этом 8 января на пресс-конференции в Национальной ассамблее страны заявил глава комиссии по финансам и экономическому развитию Рафаэль Гусман.