В НБУ считают, что задержка в сотрудничестве с МВФ угрожает финансовой стабильности Украины

Основным фактором риска является поступление следующего транша официального финансирования. Такое мнение в среду, 24 января, высказали участники Совета финансовой стабильности.

Как сказано в сообщении Национального банка Украины, такая задержка мешает привлечению средств от других международных партнеров Украины, а также может привести к росту стоимости заимствований на внешних рынках.

Украина в 2018-2019 годах должна вернуть более десяти миллиардов долларов в рамках выплат по внешнему государственному долгу, риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины, - напомнили в НБУ, добавив, что в то же время уточняется, что благоприятная мировая конъюнктура для Украины сохраняется, а прогнозы международных организаций и настроения инвесторов остаются оптимистичными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный и гарантированный государством долг в ноябре по сравнению с октябрем 2017 года вырос на 0,7% или на 15,06 миллиардов гривен. Таким образом сейчас долг страны составляет 2,062 триллиона гривен или 76,33 миллиардов долларов. Такие данные во вторник, 23 января, опубликовало Министерство финансов Украины.