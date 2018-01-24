От чего зависит успех на рынке Форекс

Успех на Форекс рынке зависит от нескольких факторов. В системе реально зарабатывать хорошие деньги, если относится к трейдингу как к серьезному бизнесу или работе со стабильным доходом. Для старта на бирже нужен небольшой капитал и свободное время, а для получения прибыли – торговая стратегия, теоретическая и психологическая подготовка, надежный брокер и умение управлять капиталом.

Основные факторы успеха

В истории Форекс рынка есть трейдеры, которым удалость сколотить солидное состояние на биржевой торговле. Имена успешных трейдеров известны всем участникам Форекс рынка, их опыт используют при заключении сделок, а материальное благополучие инвесторов говорит о широких перспективах биржевой торговли. Как получать прибыль в трейдинге, от чего зависит успех на Форекс:

- База – курс теории по Форекс рынку. Подготовка трейдера так же важна, как в любой другой профессии. Чем больше информации полезной получит трейдер, тем проще пользователю ориентироваться на бирже.

- Практика – получить опыт торговли можно на демо-счете от admiral markets, работая с виртуальной валютой. Торговать на реальные деньги без практических навыков очень рискованно, поэтому начинающим трейдерам стоит использовать программу-тренажер.

- Оснащение – персональный компьютер, несколько мониторов, торговый терминал, мобильный девайс нужны для организации рабочего места трейдера. От качества торговой платформы зависит безопасность сделок и оперативность обработки приказов.

- Капитал – успех на Форекс зависит не столько от размера депозита, сколько от умения вкладывать полученную прибыль, приумножая капитал. Денежными активами нужно уметь управлять – этому учит наука мани-менеджмент.

- Контроль – работать успешно на Форекс рынке могут только дисциплинированные трейдеры, которые хладнокровно принимают решения, морально устойчивы к стрессам и психологическим нагрузкам.

Успех на Форекс гарантирован тем инвесторам, которые уделяют время обучению, используют в работе разные торговые системы, не боятся рисковать, если ожидаемая прибыль оправдывает риск. Каждом начинающему инвестору стоит потрать несколько месяцев на работу с демо-счетами, а потом приступать к торговле на реальные деньги.

Как заключать прибыльные сделки

На Форекс зарабатывать можно – это подтверждает история успешных сделок и миллионное состояние лучших трейдеров мира. Размер прибыли зависит от умения трейдера грамотно заключать контракты, своевременно входить на рынок и закрывать позиции. Кроме того, успех на Форекс рынке зависит от нескольких важных моментов:

- Использование стратегии помогает снизить риск и получить максимальную прибыль.

- Управление капиталом предполагает участие в сделках процентом депозита, который приемлемо потерять при неверном прогнозе.

- Перед заключением сделки нужно анализировать рыночную ситуацию, используя инструменты технического и фундаментального анализа.

- Если трейдера преследует чреда неудач в торговле, нужно сменить тактику, а не продолжать гнуть собственную линию.

- Потери на Форекс неизбежны, для успешного трейдинга прибыльные сделки должны вдвойне покрывать просадки.

Привлекательность Форекс торговли состоит в том, что получить прибыль может каждый участник рынка. Главное условие – работать по плану и развивать торговые навыки. Успех на Форекс зависит от самого трейдера, поэтому нужно реально оценивать свои способности и возможности.