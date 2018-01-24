Нацбанк на среду незначительно поднял курс гривны

100 долл - 2886,4823 грн;

100 евро - 3535,6522 грн;

10 российских рублей - 5,1168 грн.

При этом регулятор установил на 24 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1237,429220;

Серебро - 15,757883;

Платина - 943,801948;

Палладий - 1013,403870.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 23 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2887,5837 грн;

100 евро - 3534,1137 грн;

10 российских рублей - 5,0994 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.

Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступило в силу 15 декабря 2017 года.