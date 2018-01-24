22:32 24.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ готов продолжать поддержку Украины, - Лагард

Международный валютный фонд готов в дальнейшем продолжать поддерживать Украину.

МВФ готов продолжать поддержку Украины, - Лагард

Сегодня была хорошая и конструктивная встреча с президентом Украины и его командой. Об этом в среду, 24 января, во время встречи на экономическом форуме в Давосе с президентом Петром Порошенко заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

По ее словам, во время встречи обсуждались меры, которые помогут завершить ожидаемый обзор программы, которая поддерживается МВФ.

В свою очередь Петр Порошенко отметил, что Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как с "важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатора доверия к проведению внутренних реформ".

Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ сейчас, в 2018 году, поскольку это не только доверие международных финансовых организаций, связанных с макрофинансовой помощи от ЕС, сотрудничеством со Всемирным Банком, но и доверие инвесторов, - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе 23-26 января 2018 года.

Сегодня же он провел ряд встреч и, в частности, с Кристин Лагард.

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