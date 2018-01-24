Кабмин призывает НКРЭКУ пересмотреть решение о введении RAB-тарифов для облэнерго

В правительситве считают, что введение новой методики является исключительно прерогативой и компетенцией НКРЭКУ. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кабмина, правительство не имеет никакого отношения ни к принятию этого решения, ни к его публикации. Поэтом Кабмин призывает Комиссию пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы в Украине взвешенными.

Кабмин поддерживает идею стимулирующего тарифообразования, вместе с тем не поддерживает принятое НКРЭКУ решение, - говорится в сообщении.

Напомним, идея RAB-регулирования заключается в дополнительных инвестициях для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирования эффективности расходов электрораспределительных компаний.

Как сообщал УРА-Информ, глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявлял, что несмотря на рост оптовой рыночной цены на электроэнергию, тарифы для населения не изменятся.