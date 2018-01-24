Экспорт украинского сахара вырос почти на 30%

Согласно ее словам, два года назад экспорт сахара составил 465,6 тыс. т. продукции.

При этом крупнейшими импортерами этого года стали Шри-Ланка – 69,03 тыс. т, Турция – 49,1 тыс. т, Азербайджан – 44,9 тыс. т, Судан – 40,0 тыс. т, Ливия – 39,9 тыс. т и Кот-д'Ивуар – 34,5 тыс. В то же в ремя в сообщении ассоциации говорится о том, что годом ранее основными странами-покупателями были Шри-Ланка, Грузия, Тунис, Румыния, Египет.

Также сообщается, что за декабрь экспортировано 46, 6 тыс. т сахара. К слову, за четыре месяца текущего маркетингового года 174,0 тыс. т сахара уже поставлено на внешние рынки, что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года – 343,9 тыс. т.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина экспортировала пива из солода на 26 миллионов 246 тыс. долл., то есть - на 69% больше, чем было за десять месяцев прошлого года.