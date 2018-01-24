Экспорт украинского сахара вырос почти на 30%

Украинские производители за прошлый год экспортировали 598,7 тыс. т сахара, что на 29% больше, чем за 2016 год. Соответствующие заявление сделала руководитель аналитического отдела НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутыло.
Согласно ее словам, два года назад экспорт сахара составил 465,6 тыс. т. продукции.
При этом крупнейшими импортерами этого года стали Шри-Ланка – 69,03 тыс. т, Турция – 49,1 тыс. т, Азербайджан – 44,9 тыс. т, Судан – 40,0 тыс. т, Ливия – 39,9 тыс. т и Кот-д'Ивуар – 34,5 тыс. В то же в ремя в сообщении ассоциации говорится о том, что годом ранее основными странами-покупателями были Шри-Ланка, Грузия, Тунис, Румыния, Египет.
Также сообщается, что за декабрь экспортировано 46, 6 тыс. т сахара. К слову, за четыре месяца текущего маркетингового года 174,0 тыс. т сахара уже поставлено на внешние рынки, что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года – 343,9 тыс. т.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина экспортировала пива из солода на 26 миллионов 246 тыс. долл., то есть - на 69% больше, чем было за десять месяцев прошлого года.