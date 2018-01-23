В Украине поднялись цены на жилье - Госстат

В 2017 году стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 4,5%, а на первичном рынке - на 4,7%. такие данные в понедельник, 22 января, опубликовала на своем сайте Государственная служба статистики Украины .

По данным ведомства, на вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 9,7%, двухкомнатные - на 3%, трехкомнатные - на 2,2%. Кроме того, на первичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 4,3%, двухкомнатные - на 6%, трехкомнатные - на 3,1%.

Вместе с тем в статистическом ведомстве напомнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат, в январе текущего года в Украине было зафиксировано 354,4 тысяч безработных. Это на 45 тысяч больше, чем месяцем ранее. В декабре прошлого года на одну вакансию претендовали семь человек.