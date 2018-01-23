В Давосе во вторник открывается сессия Всемирного экономического форума

Это уже 48-ой форум, который принимает швейцарский город. При этом в этом году засыпанный снегом горнолыжный курорт готовится принять рекордное количество руководителей государств, международных организаций, компаний и банков.

В этом году в Давос также приедет президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Его визит в Давос - явление само по себе крайне редкое и примечательное, а уж от участия Трампа ждут только первополосных новостей.

Его выступление состоится в пятницу, 26 января, в последний день форума, когда по традиции проходит сессия с участием главы МВФ и представителей крупнейших центробанков мира, посвященная перспективам роста глобальной экономики.

Помимо Дональда Трампа, мировую политическую элиту на форуме представят Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мэй, Жан-Клод Юнкер, Нарендра Моди, Джастин Трюдо, Беньямин Нетаньяху, Петр Порошенко и другие руководители государств и международных организаций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко планирует провести встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Их переговоры должны состоятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который откроется 23 января.