Украина увеличила экспорт электроэнергии

Известно, что за 12 месяцев 2017 года в Венгрию было экспортировано наибольшее количество электроэнергии - 55,2 процента, что составило около 2,85 миллиарда кВт-ч.

Также Украина постачала электроэнергию в Молдову, Польшу, Словакию и Румынию.

При этом, экспорт электроэнергии в декабре 2017 года сократился по сравнению с декабрем 2016 года на 10,6 процента – до 458,7 миллиона кВт-ч.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг намеране в 2018 году повысит цену на электроэнергию. Ожидается, что повышение тарифов на электроэнергию составит почти 16%.