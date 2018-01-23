10:17 23.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100184778:nastya

Украина увеличила экспорт электроэнергии

Украина за год увеличила экспорт электроэнергии на 28,6 процентов – до 5,166 миллиарда кВт-ч. Об этом свидетельствуют данные отчета Министерства энергетики и угольной промышленности.

Украина увеличила экспорт электроэнергии

Известно, что за 12 месяцев 2017 года в Венгрию было экспортировано наибольшее количество электроэнергии - 55,2 процента, что составило около 2,85 миллиарда кВт-ч.

Также Украина постачала электроэнергию в Молдову, Польшу, Словакию и Румынию.

При этом, экспорт электроэнергии в декабре 2017 года сократился по сравнению с декабрем 2016 года на 10,6 процента – до 458,7 миллиона кВт-ч.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг намеране в 2018 году повысит цену на электроэнергию. Ожидается, что повышение тарифов на электроэнергию составит почти 16%.

Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве на Подоле разливали суррогатную водку Синоптики предупредили об ухудшении погоды на юге и востоке Украинские биатлонистки на день прибыли на родину Свитолина потерпела поражение в полуфинале Australian Open
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив